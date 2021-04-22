Libya, Sudan ve Nijer, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyini Çad'la ilgili acil toplantıya çağırdı

Libya, Sudan ve Nijer, komşu ülke Çad'da gerginliğin azaltılması için önlemler almak üzere Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine acil oturum düzenleme çağrısında bulundu.

Libya, Sudan ve Nijer, komşu ülke Çad'da gerginliğin azaltılması için önlemler almak üzere Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyine acil oturum düzenleme çağrısında bulundu.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun ülkenin kuzeyindeki ayrılıkçı gruplarca öldürülmesinin ardından Orta Afrika ülkesinde yaşanan gelişmeler, komşuları Libya, Sudan ve Nijer'i yakından ilgilendiriyor.

Üç komşu ülkenin liderleri, yayımladıkları ortak açıklamada, Çad'daki durumla ilgili "derin endişelerini" dile getirdi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un imzasını taşıyan açıklamada, "gerginliğin azaltılması ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunması ve desteklenmesine katkıda bulunmak için önlemler almak üzere" Afrika Barış ve Güvenlik Konseyi acil toplantıya çağrıldı.

Açıklamada, Libya, Sudan, Çad ve Nijer arasındaki ortak sınırların güvenliği ve kontrolü alanında Mayıs 2018'de Nijer'in başkenti Niamey'de imzalanan iş birliği anlaşmasının etkinleştirilmesi gerektiği belirtildi.

İdris Deby'nin "bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki önemli rolü ve terörist gruplarla mücadeledeki katkısına" vurgu yapılan açıklamada, üç ülke, Çad'ın birliği ve toprak bütünlüğünün korunması taahhüdünü yeniledi.

Açıklamada Çadlı yetkililere de bölgede güvenlik ve barışı korumak için ülkenin çıkarlarına öncelik verilmesi ve diyaloğun sürdürülmesi çağrısı yapıldı.

Çad'ın kuzeyindeki ayrılıkçı Çad Değişim ve Birlik Cephesi (FACT) adlı grupla 19 Nisan'da çıkan çatışmalarda, Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun (68) hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Libya Başkanlık Konseyi, dün, ülkenin güneyindeki Çad sınırında gerekli önlemlerin alınması için bölgedeki askeri birliklere talimat göndermiş, güney sınırının güvence altına alınması ve korunması için her türlü önlemin alınması, herhangi bir acil durumla zamanında başa çıkmaya hazır olunması, olay ve gelişmelerin anbean rapor edilmesi istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir