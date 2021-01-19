Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

19.01.2021 19:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:26
Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu üyeleri, ülkedeki yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasını oy çokluğuyla kabul etti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi üyesi ve Siyasi Diyalog Forumu katılımcılarından Abdulkadir Huveyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylamaya yüzde 73 katılım gerçekleştiğini belirtti.

Huveyli, yapılan oylamada 19 ret oyuna karşılık 51 evet oyuyla yürütme otoritesi temsilcilerini seçme mekanizmasının kabul edildiğini söyledi.

Forum üyelerinden Muhammed er-Reid de mekanizmanın, 3 bölgenin her birinin 1 aday göstermesini ve Siyasi Diyalog Forumu'nda yer alan bölge temsilcilerinin yüzde 70 oyunu almasını içerdiğini ifade etti.

Reid, her bölgenin gerekli oranla aday göstermeyi başaramaması halinde liste sistemine dönüleceğini kaydetti.

Libya'da ateşkesle başlayan siyasi diyalog süreci

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

BM öncülüğünde 9 Kasım'da Tunus'ta başlayan ve Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumunda", 24 Aralık 2021'de Libya'da genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.

Forum kapsamında, ülkedeki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve yürütme organının belirlenmesi hedefleniyor.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, 3 Ocak'ta Libya'da ortak yürütme otoritesinin seçilmesine ilişkin meseleleri görüşmek üzere Danışma Komitesinin oluşturulduğunu açıklamıştı.

BM himayesinde düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun yeni toplantısı, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Ocak'ta başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Hande Erçel Demet Akalın Ceyda Düvenci
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya Siyasi Diyalog Forumu, yürütme temsilcilerini seçme mekanizmasını kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 19:31:03. #1.15#
title