Libya Siyasi Diyalog Forumu üyesi Aradi, başkanlık seçimleri kanununa tepki için üyelikten çekildi - Haberler
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Libya Siyasi Diyalog Forumu üyesi Aradi, başkanlık seçimleri kanununa tepki için üyelikten çekildi

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Libya Siyasi Diyalog Forumu üyesi Aradi, başkanlık seçimleri kanununa tepki için üyelikten çekildi

Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Abdurrezzak el-Aradi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, Temsilciler Meclisi (TM) tarafından kabul edilen başkanlık seçimleri kanununu desteklemesine tepki olarak üyelikten çekildiğini açıkladı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyesi Abdurrezzak el-Aradi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, Temsilciler Meclisi (TM) tarafından kabul edilen başkanlık seçimleri kanununu desteklemesine tepki olarak üyelikten çekildiğini açıkladı.

Aradi, 10 Eylül'de BM Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda konuşan Kubis'e mesaj gönderdi.

Mesajında, Akile Salih'in tek taraflı kararıyla meclisten geçirilen ve 2015 Suheyrat Anlaşması'nı ihlal eden bu kanunun, ülkeyi yeniden siyasi bölünmeye sürükleyeceğini vurgulayan Aradi, LSDF üyeliğinden çekildiğini kaydetti.

Kubis, BM Güvenlik Konseyindeki konuşmasında, TM'nin seçim kanunlarında sona yaklaştığını söylemişti.

Akile Salih'in kendisine, başkanlık seçimleri kanununun kabul edildiği bilgisini verdiğini aktaran Kubis'in, Salih'in mecliste oy çokluğu sağlanmadan bu kanunu geçirdiğine değinmemesi tepkiyle karşılanmıştı.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Libya Siyasi Diyalog Forumu üyesi Aradi, başkanlık seçimleri kanununa tepki için üyelikten çekildi - Haberler
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