Libya Siyasi Diyalog Forumu, seçimlerin hukuki altyapısını görüşmek üzere İsviçre'de toplanacak
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Libya Siyasi Diyalog Forumu, seçimlerin hukuki altyapısını görüşmek üzere İsviçre'de toplanacak

Libya Siyasi Diyalog Forumu, seçimlerin hukuki altyapısını görüşmek üzere İsviçre'de toplanacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF), ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplanacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF), ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere İsviçre'de toplanacağını açıkladı.

BM Libya Destek Misyonundan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak oturumlarda, Forumun 75 üyesi, seçimlerin hukuki altyapısının belirlenmesi için önerilerde bulunacak.

Açıklamada, LSDF'nin 15 üyesinden oluşan Hukuk Komitesinin, İsviçre'de "fikir birliğine ve bir karara varılmasına yardımcı olacak pratik mekanizmalar geliştirmek için" 24-26 Haziran'da Tunus'ta hazırlık toplantıları yapacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in, LSDF üyeleri, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyine, Libya halkının taleplerine karşılık vermek ve seçimlerin anayasal zeminini ve yasal çerçevesini süratle sonuçlandırmak için çalışmaları yönünde yaptığı çağrı hatırlatıldı.

BM öncülüğünde, Libya'nın farklı siyasi ve toplumsal kesimlerinden seçilen 75 kişi ile yürütülen LSDF kapsamında, 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerine gidilmesi kararlaştırılmış ve ülkeyi seçimlere götürmesi için şubatta geçici Ulusal Birlik Hükümeti kurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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