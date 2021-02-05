Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu
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Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu

05.02.2021 03:37 | Son Güncelleme: 05.02.2021 03:40
Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini BM Libya Destek Misyonu'na sundu

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) sunduğu bildirildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) geçici yürütme otoritesi nihai aday listelerini Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu'na (UNSMIL) sunduğu bildirildi.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun bir üyesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNSMIL'e geçici yürütme otoritesi için 4 liste sunduklarını söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen üye, her listede 4 adayın bulunduğunu, tüm listelerde Başkanlık Konseyi Başkanlığına Sirenayka bölgesinden aday gösterildiğini belirtti.

Üyenin açıklamasına göre, UNSMIL'e teslim edilen listelerde yer alan adayların isimleri şöyle:

Birinci liste

1-Muhammed el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Musa el-Koni, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdullah el-Lafi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Abdulhamid Muhammed Dibeybe, Başbakan

İkinci liste

1- Şerif el-Vafi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ömer Mehdi Ebuşrida, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Abdurahman Muhammed Ebu el-Kasım el-Belazi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Muhammed el-Muntasır, Başbakan

Üçüncü liste

1- Akile Salih, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Abdulmecid Gays Seyf el-Nasr, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- Usame Cuveyli, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Fethi Başağa, Başbakan

Dördüncü liste

1- Muhammed Hasan Süleyman el-Bergasi, Başkanlık Konseyi Başkanı

2- Ali Ebu el-Hucub, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

3- İdris el-Kaid, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı

4- Halid Muhammed Abdullah Guveyl, Başbakan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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