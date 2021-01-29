Libya Siyasi Diyalog Forumu, geçici hükümeti belirlemek için şubat başında Cenevre'de toplanacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Libya Siyasi Diyalog Forumunun, şubatın ilk haftasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, seçimlere kadar geçici hükümeti belirlemek için toplanacağını açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler, Libya Siyasi Diyalog Forumunun, şubatın ilk haftasında İsviçre'nin Cenevre kentinde, seçimlere kadar geçici hükümeti belirlemek için toplanacağını açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, forumun 1-5 Şubat'ta Cenevre'de toplanacağını söyledi.

Dujarric, Forum'un, Cenevre'deki toplantıda, Libya'daki devlet kurumlarının birleştirilmesi ve 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere kadar ülkeyi geçici olarak yönetecek yeni bir Başkanlık Konseyi ve hükümet belirlenmesi için oylama yapacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük