Libya Siyasi Diyalog Forumu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Siyasi Diyalog Forumu

16.11.2020 00:51 | Son Güncelleme: 16.11.2020 00:54
Libya Siyasi Diyalog Forumu

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki Libyalı taraflar arasındaki görüşmelerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık...

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Tunus'ta düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu'ndaki Libyalı taraflar arasındaki görüşmelerin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in, geçiş sürecinde Başkanlık Konseyi'ne başkanlık etmesinde bazı katılımcıların ısrarcı olduğu gerekçesiyle tıkandığı ileri sürüldü.

BM Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) öncülüğünde, başkent Tunus'da 75 Libyalının katıldığı Libya Siyasi Diyalog Forumu'nda yedinci ve son gün tamamlanırken, forumun sonuç bildirgesi henüz açıklanmadı.

İsminin gizli kalmasını isteyen Devlet Yüksek Konseyi'ne bağlı forumun bir katılımcısı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bazı üyelerin, Akile Salih'in, geçiş döneminde devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi'nin başına geçmesi yönündeki ısrarı nedeniyle sürecin tıkandığını söyledi.

Forum katılımcısı, "tıkanıklığın Libya Diyalog Forumu sürecini akamete uğratabileceğini" ifade etti.

Öte yandan, Libya'daki mevcut Başkanlık Konseyi, Ulusal Mutabakat Hükümeti, Tobruk Temsilciler Meclisi ya da Hafter yanlısı sözde hükümette yer almış isimlerin, yeni geçiş döneminde rol almasını engelleyen madde oylamada reddedildi.

BM tarafından seçilen 75 katılımcının yer aldığı Libya Diyalog Forumu'nun bir haftadır başkent Tunus'ta devam eden oturumlarının bu akşam tamamlanması planlanıyordu. Ancak taraflar arasında bazı başlıklardaki anlaşmazlığın, sonuç bildirgesini ertelediği aktarıldı. UNSMIL'in, gecenin ilerleyen saatlerde bir basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

UNSMIL Temsilcisi Stephanie Williams, cuma gecesi forum katılımcılarının, "geçiş döneminin, 24 Aralık 2021'de seçimlerin gerçekleştirilmesiyle son bulması" konusunda uzlaştığını açıklamıştı.

Forumdaki görüşmelerde, Libya'nın üç bölgesini temsil edecek biri başkan toplam üç üyenin oluşturduğu ve oy birliğiyle karar alması gereken devlet başkanlığı rolündeki Başkanlık Konseyi'nin kapsamı, görevi ve yetkileri konusunda uzlaşıldığı belirtilmişti.

Aynı şekilde yürütmeyi üstlenecek hükümetin, yetkileri ve görevleri konusunda forumun anlaştığı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İyad Nablusi

İlgili Haberler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu Tunus'ta başladı
BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu Tunus'ta başladı
Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi
Libya'da BM öncülüğünde süren diyalog görüşmeleri protesto edildi
Akşener: 'İmece usulü, 6 ayda bir siyasi partiyi kurmuş ve seçime girecek hale getirmiş tek siyasi hareketiz'
Akşener: "İmece usulü, 6 ayda bir siyasi partiyi kurmuş ve seçime girecek hale getirmiş tek siyasi hareketiz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Mustafa Şentop Vladimir Putin Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Aydemir Akbaş Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim Lance Stroll Dorukhan Toköz
Daha Fazla Rusya Yangın Ermeniler Formula 1
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya Siyasi Diyalog Forumu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 00:55:26. #1.15#
title