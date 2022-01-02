Libya Seçim Komisyonu: Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı - Haberler
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Libya Seçim Komisyonu: Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı

Libya Seçim Komisyonu: Seçimler hukuki sorunlar nedeniyle zamanında yapılamadı
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, seçimlerin hukuki sorunlar nedeniyle daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını belirtti.

Komisyon Başkanı İmad es-Sayih ile Libya Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Buşnaf başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanırken ertelenen seçimler ile buna neden olan etmenler ele alındı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamaya göre Sayih ve Buşnaf, hukuki ve nesnel sorunlar nedeniyle seçimlerin zamanında yapılamadığını belirterek, Libyalı tarafları "ülkeyi seçimler kanalıyla bir sonraki aşamaya taşıma noktasındaki sorumluluklarını üstlenmeye" çağırdı.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık 2021'de gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin yaşanan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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