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Libya Seçim Komisyonu, parlamento seçimleri için 2 bin 241 kişinin aday olduğunu açıkladı

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Libya Seçim Komisyonu, parlamento seçimleri için 2 bin 241 kişinin aday olduğunu açıkladı

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için toplam aday sayısının 2 bin 241 olduğunu duyurdu.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için toplam aday sayısının 2 bin 241 olduğunu duyurdu.

Komisyonun Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm seçim bölgelerinde parlamento seçimi için toplam aday sayısı 2 bin 241 oldu." ifadelerine yer verildi.

Yüksek Seçim Komisyonu, Libya'da 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimleri için ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı milislerin lideri Halife Hafter'in de aralarında bulunduğu 73 kişilik aday listesini açıklamıştı.

Komisyon, devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam da aralarında bulunduğu 25 adayın başvurusunu "çifte vatandaşlık" ve haklarındaki "nihai yargı kararı" gibi nedenlerle reddetmişti.

Libyalılar, seçimlerin petrol zengini olan ülkelerinde silahlı çatışmanın sona ermesine katkıda bulunacağını umuyor.

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AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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