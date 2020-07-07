Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş, "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını... Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik yabancı uçaklarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik yabancı uçaklarla düzenlenen saldırıyı kınadı. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş saldırıya ilişkin "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını gösteriyor" dedi.

Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesinin ardından Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş açıklama yaptı. Nemruş "Savaş suçlusu olan Hafter'i destekleyen ve Libya sınırları içinde herhangi bir önemli tesisi hedef almaya çalışan yabancı savaş uçakları, kuvvetlerimizin zaferini bozmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Nemruş bu tür saldırılar Hafter'in, bazı yabancı ülkelerden destek aldığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca Nemruş saldırılara karşı, Libya'nın meşru hükümetinin uygun zamanda ve mekanda tepki göstereceğini vurguladı.

Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti (UMH) Türkiye'nin verdiği destek hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Nemruş, "Türkiye'nin UMH'nin askerini güçlendirmek için eğitim dahil olmak üzere ilerlemiş askeri teknolojisinin kullanılması gibi askeri alanlarda gelecekte bize destek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vatiyye Hava Üssü'nde yapılan saldırıyı düzenleyen tarafın kim olduğunu ifade etmek istemeyen Nemruş, bu kapsamda yakın zamanda resmi bir askeri rapor açıklanacağını söyledi, Ancak Libya basınında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde saldırının Hafter'i destekleyen ülkeler tarafından yapılmış olabileceği ifade ediliyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA