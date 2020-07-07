Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş, "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş, "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını...

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik yabancı uçaklarla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş,
07.07.2020 16:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:47

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik yabancı uçaklarla düzenlenen saldırıyı kınadı. Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş saldırıya ilişkin "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını gösteriyor" dedi.

Libya'da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne ait Vatiyye Hava Üssü'ne yönelik hava saldırısı gerçekleştirmesinin ardından Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş açıklama yaptı. Nemruş "Savaş suçlusu olan Hafter'i destekleyen ve Libya sınırları içinde herhangi bir önemli tesisi hedef almaya çalışan yabancı savaş uçakları, kuvvetlerimizin zaferini bozmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Nemruş bu tür saldırılar Hafter'in, bazı yabancı ülkelerden destek aldığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca Nemruş saldırılara karşı, Libya'nın meşru hükümetinin uygun zamanda ve mekanda tepki göstereceğini vurguladı.

Libya Ulusal Anlaşma Hükümeti (UMH) Türkiye'nin verdiği destek hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Nemruş, "Türkiye'nin UMH'nin askerini güçlendirmek için eğitim dahil olmak üzere ilerlemiş askeri teknolojisinin kullanılması gibi askeri alanlarda gelecekte bize destek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Vatiyye Hava Üssü'nde yapılan saldırıyı düzenleyen tarafın kim olduğunu ifade etmek istemeyen Nemruş, bu kapsamda yakın zamanda resmi bir askeri rapor açıklanacağını söyledi, Ancak Libya basınında resmi kaynaklara dayandırılan haberlerde saldırının Hafter'i destekleyen ülkeler tarafından yapılmış olabileceği ifade ediliyor. - TRABLUS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı Magazin
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Danla Bilic'ten 'Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?' sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki Magazin
Danla Bilic'ten "Survivor'a katılmayı düşünür müsünüz?" sorusuna gülümseten yanıt: Ben hiç koşamam ki
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp Magazin
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi Yaşam
78 günde koronavirüsü atlattı, evine başsağlığı telefonları bile geldi
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti?
'Zorla evlendiriliyorum' deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için 'makarna' gibi şifreli kelimeler kullanmış
Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
Emekli ikramiyelerinin 27 - 30 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
Son dakikalarda kaleye geçen Lucas Ocampos, rakip kalecinin tarihe geçecek şutunu çıkardı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Altın Kelebek Ödülleri'ne Demet Özdemir'in güzelliği ve şıklığı damga vurdu
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin savcılıktan açıklama: Fabrika sahiplerinin de sorumluluğu var
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin savcılıktan açıklama: Fabrika sahiplerinin de sorumluluğu var
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
16 yaşındaki futbolcu Ivan Zaborsky'nin antrenman yaptığı sırada üzerine yıldırım düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Esra Albayrak Berat Albayrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Ozan Güven Seda Sayan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Falcao İrfan Buz Okan Buruk Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Libya Savunma Bakan Yardımcısı Nemruş, "Saldırılar, Hafter'in yabancı taraflardan destek aldığını... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 17:07:30. #1.15#
title