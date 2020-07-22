Libya sahil güvenliğinden Akdeniz'de düzensiz göçmen operasyonu Libya sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Libya sahil güvenlik ekiplerinin, Akdeniz'de 131 düzensiz göçmeni yakaladığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, 13'ü çocuk, 131 düzensiz göçmeni yakalayarak, başkent Trablus'a geri götürdüğünü aktardı.

Açıklamada, IOM ekiplerinin, göçmenlerin sağlık taramalarını yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere Trablus'ta karaya çıkma noktasında hazır bulunduğu belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin uyruklarına ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: AA