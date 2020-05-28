Libya sahil güvenliği Akdeniz'deki 211 göçmeni Trablus'a geri gönderdi Libya sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmen yakaladı.

Libya sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz'de 200'den fazla düzensiz göçmen yakaladı.

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 211 düzensiz göçmeni başkent Trablus'a geri götürdüğü bildirildi.

Düzensiz göçmenlerin uyrukları açıklanmazken, aralarından birinin denizde kaybolduğu kaydedildi.

Açıklamada, IOM ekiplerinin, göçmenlerin sağlık taramalarını yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere karaya çıkarma noktasında hazır bulunduğu belirtildi.

IOM Libya Direktörü Federico Soda da Twitter'dan paylaştığı mesajında, geçen hafta Libya'dan ayrılmaya çalışan yaklaşık 700 göçmenin sahil güvenlik ekiplerince ülkedeki alıkonma merkezlerine gönderildiğini belirtti.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: AA