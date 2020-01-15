Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı
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Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında Libya'dan Akdeniz'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.

15.01.2020 00:40 | Son Güncelleme: 15.01.2020 00:40
Libya sahil güvenliği Akdeniz'de iki haftada yaklaşık 1000 sığınmacı yakaladı

Uluslararası Göç Organizasyonu (IOM) ocak ayının ilk iki haftasında 'dan 'e botlarla açılan yaklaşık 1000 kişinin aynı ülkenin sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanıp geri götürüldüğünü duyurdu.


IOM, 136'sı kadın, 85'i çocuk en az 953 göçmenin Akdeniz'de yakalandıktan sonra savaşın devam ettiği Libya'nın başkenti Tripoli'deki kamplara götürüldüğünü söyledi. IOM, Libya sahil güvenliğinin Avrupa birliği tarafından eğitildiğini ve finanse edildiğini hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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