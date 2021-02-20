Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 340 göçmen yakaladı
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Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 340 göçmen yakaladı

20.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 20.02.2021 00:56
Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 340 göçmen yakaladı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya Sahil Güvenlik güçlerinin, Akdeniz'de 340 düzensiz göçmeni yakaladığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya Sahil Güvenlik güçlerinin, Akdeniz'de 340 düzensiz göçmeni yakaladığını duyurdu.

IOM Libya Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, örgüte bağlı ekiplerin, yakalanarak başkent Trablus'a getirilen göçmenlere acil yardım sağladığı belirtildi.

Örgütün açıklamasında, 340 düzensiz göçmen arasında kadın ve çocukların da olduğu aktarıldı.

Örgüt 15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 9-15 Şubat'ta 318 düzensiz göçmenin Libya Sahil Güvenliği tarafından yakalandığını açıklamıştı.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa

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