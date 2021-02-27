Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 150'den fazla göçmeni yakaladı
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Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 150'den fazla göçmeni yakaladı

27.02.2021 00:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 00:54
Libya sahil güvenliği Akdeniz'de 150'den fazla göçmeni yakaladı

Libya açıklarında 150'den fazla düzensiz göçmenin Libya sahil güvenlik ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Libya açıklarında 150'den fazla düzensiz göçmenin Libya sahil güvenlik ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya Şubesinden yapılan açıklamada, 150'den fazla düzensiz göçmenin sahil güvenlik ekipleri tarafından Orta Akdeniz açıklarında yakalanarak Libya'ya gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, bu yıl en az 3 bin 700 erkek, kadın ve çocuk göçmenin yakalandığı ifade edildi.

Bu göçmenlerin çoğunun, "halihazırdaki ağır koşulların daha da kötüleşmeye devam ettiği gözaltı merkezlerine götürüldüğü" kaydedildi.

Libya, son yıllarda yoksulluk ve çatışmalardan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerinde en önemli nokta haline geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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