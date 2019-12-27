Libya resmen Türkiye'den askeri yardım talebinde bulundu iddiası

27.12.2019 00:12 | Son Güncelleme: 27.12.2019 00:12

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Türkiye'den resmen askeri destek talebinde bulundu. Askeri talebin kara, hava ve deniz olmak üzere üç alanda olduğu açıklandı.



Reuters ajansının geçtiği habere göre General Halife Hafter'e bağlı güçlerin başkenti başlattığı saldırıyı önlemek için Türkiye'den askeri yardım talebinde bulunuldu. Euronews.com'da Görüntüle