Libya Petrol Tesisleri Muhafızları 3 petrol sahasını daha kapattı

Libya'daki petrol sahalarını ve limanları korumakla görevli Petrol Tesisleri Muhafızlarının, maaş ve diğer bazı taleplerinin yerine getirilmesi için 3 petrol sahasını daha kapattığı bildirildi.

Ulusal Petrol Kurumunun (NOC) Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Vefa Petrol Sahası'nın ardından Şerara, El-Fil ve Hamade petrol sahalarında da üretimin durdurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, yetkili olmayan birey ve makamların, Vefa, Şerara, Fil ve Hamade petrol sahalarını kapatmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.

NOC Başkanı Mustafa Sanallah ise "vatandaşları sıkıntıya sokan bu tür uygulamaları kabul etmeleri ya da göz yummalarının mümkün olmadığını" dile getirdi.

Petrol Tesisleri Muhafızları Kurumu Basın Ofisi Müdürü Ala el-Edhem, gün içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, maaşların iyileştirilmesi, askeri rütbelerde düzenlemeler yapılması ve Zintan'dan başkent Trablus'un güneybatısındaki Hamade bölgesine uzanan bir yol yapımı gibi birtakım taleplerinin yerine getirilmesini istediklerini söylemişti.

Edhem, muhafızların söz konusu taleplerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Vefa Petrol Sahası'nı kapattıklarını ifade etmişti.

Vefa, Şerara, Fil ve Hamade petrol sahalarının günlük 300 bin varili aşkın üretim kapasitesi bulunuyor.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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