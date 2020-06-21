Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin "askeri müdahale" tehdidini kınadı
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Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin "askeri müdahale" tehdidini kınadı

Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını kınadı.

Libya Parlamentosu Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin
21.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:30

Trablus'taki Libya Parlamentosu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale yönündeki açıklamalarını kınadı.

Parlamento tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale imasının "Libya'nın egemenlik ve güvenliğine açık bir tehdit olduğu" kaydedildi.

Sisi'nin Libya'daki kriz ile ilgili olarak başlangıçta kendisini bir ara bulucu olarak nitelendirdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'ya askeri müdahale imasında bulunmasını en sert ifadelerle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mısır'ın Libya'ya "nefsi müdafaa kisvesi altında" müdahale etme tehdidinin, Libya'nın güvenliği için tehdit niteliğinde olduğu, Libya'nın Mısır'ın güvenliğini tehdit etmediği, tam aksine Sisi rejiminin Libya'nın egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğüne zarar veren düşmanca tutum sergilediği vurgulandı.

Ciddi barış girişimleri kimden geldiğine bakmaksızın dikkate alındığının belirtildiği açıklamada, "Sisi'nin sözleri Mısır yönetiminin Libya'da taraf olduğu ve sorunun bir parçası olduğunun ispatıdır." ifadelerine yer verildi.

Libya hükümetini Sisi'nin tehdidine karşı siyasi ve fiili olarak hazır olmaya çağırıyoruz

Sisi'nin savurduğu tehdidin uluslararası yasalara aykırı olduğunun altının çizildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin tehditkar ifadeleri Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine ve uluslararası yasalara aykırı olmanın yanı sıra Libya'nın egemenliğinin ihlalidir. Sisi'nin konuşmasında Libya'daki meşru hükümete bağlı ordu birliklerini 'terörist milisler' olarak nitelendirmesi ise kabul edilemez.

Libya Parlamentosu olarak söz konusu tehdidi en sert ifadelerle kınıyor, uluslararası toplumu sorumluluğunu yerine getirmesini ve bu durumu açık bir şekilde kınamasını istiyoruz.

Son olarak Libya hükümetini Sisi'nin tehditlerine karşı uygun zaman ve mekanda gereken siyasi ve fiili cevabı vermek için hazır olmaya çağırıyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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