Libya özel kuvvetlerinden Sirte'ye askeri sevkiyat Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı özel kuvvetler, başlatılan "Zafer Yolları" operasyonuna destek amacıyla Sirte kentine askeri sevkiyat yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı özel kuvvetler, başlatılan "Zafer Yolları" operasyonuna destek amacıyla Sirte kentine askeri sevkiyat yaptı.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Sirte ve Cufra bölgelerini darbeci General Hafter milislerinden kurtarmak için 3 gün önce başlattığı "Zafer Yolları" adlı operasyonunu sürdürüyor. UMH güçlerine bağlı özel kuvvetler, "Zafer Yolları" operasyonuna destek vermek amacıyla başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki Sirte kentine askeri konvoy gönderdi. Çok sayıda asker ve askeri aracın bulunduğu konvoyun, Sirte sınırına ulaştığı bildirildi. - TRABLUS

Kaynak: İHA