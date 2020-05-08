Libya ordusundan, Vatiyye Hava Üssü yakınlarındaki Hafter milislerine operasyon

Libya ordusu hava kuvvetleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Askeri Hava Üssü çevresinde konuşlu gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine hava harekatı düzenledi.

Libya ordusu hava kuvvetleri, başkent Trablus'un güneybatısında yer alan Vatiyye Askeri Hava Üssü çevresinde konuşlu gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter milislerine hava harekatı düzenledi.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Vatiyye Hava Üssü'nün 42 kilometre güneydoğusundaki El-Mesih mevkisinde düzenlenen hava harekatında, 15 Hafter milisinin etkisiz hale getirildiğini ve 7 askeri aracın imha edildiğini belirtti.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle de stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda Hafter milislerinin işgalindeki üsse yönelik operasyon başlatmış ancak daha sonra operasyona ara vererek üssün kuşatılmış durumda kalacağını bildirmişti.

Kaynak: AA