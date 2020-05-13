Libya ordusundan Hafter milisleri ve paralı askerlerin mevzilerine topçu atışı
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Libya ordusundan Hafter milisleri ve paralı askerlerin mevzilerine topçu atışı

Libya ordusuna bağlı topçu birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgal altında tuttuğu Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri ve başkentin güneyinde Hafter saflarındaki Wagner grubuna mensup paralı askerlerin mevzilerini vurdu.

Libya ordusundan Hafter milisleri ve paralı askerlerin mevzilerine topçu atışı
13.05.2020 02:38 | Son Güncelleme: 13.05.2020 02:38

Libya ordusuna bağlı topçu birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgal altında tuttuğu Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri ve başkentin güneyinde Hafter saflarındaki Wagner grubuna mensup paralı askerlerin mevzilerini vurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, topçu birlikleri, başkentin 140 kilometre güneybatısında Hafter milislerinin işgali altında bulunan Vatiyye Askeri Hava Üssü'ndeki mevzileri hedef aldı.

Topçu birliklerinin başkentin güneyinde Halle cephesindeki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı Hafter saflarındaki paralı askerlerin harekat merkezini de vurduğu bildirildi.

Paralı askerlerin bu noktayı gözlem, istihbarat ve harekat organizasyonu için kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Libya ordusu, 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak başkentten Tunus sınırına kadar uzanan sahil şeridinde 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik açıdan büyük önem taşıyor.

Libya ordusu, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ile milislerin barınağı ve sivillere yönelik hava saldırılarının merkezi durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" bildirmişti.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık 1800 paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter saflarında yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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