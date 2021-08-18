Libya ordusu: Ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil
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Libya ordusu: Ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil

Libya ordusu: Ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesi ihtimal dışı değil
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Libya ordusu, ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Libya ordusu, ülkede yeniden bir savaşın patlak vermesinin ihtimal dışı olmadığını belirtti.

Libya Ordusu Batı Bölgesi Komutanı Tümgeneral Usame el-Cuveyli'nin konuya ilişkin açıklaması, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Cuveyli açıklamasında "Ülkede hala savaşı tercih edilen bir seçenek olarak gören bir taraf varsa o halde savaş olsun. Savaşın yeniden patlak verebileceğine dair tekrarlanan işaretler bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Türkiye ile yapılan anlaşma, uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti"

Libya'da 5+5 Ortak Askeri Komitenin önceki meşru hükümet tarafından imzalanan anlaşmaları ve mutabakat muhtıralarını dondurma talebini kesin şekilde reddettiklerini vurgulayan Cuveyli, şunları kaydetti:

"Türkiye ile yapılan anlaşma, Trablus'a yönelik saldırıları püskürtmek için uluslararası kabul görmüş bir hükümetin talebi üzerine gerçekleşti. Rusya ve sahadaki diğer ülkeler ise Libya ile herhangi bir anlaşmayı onaylamıyor."

Libya Ordu Sözcüsü Muhammed Kununu da Twitter hesabından Cuveyli'nin söz konusu açıklamalarını paylaştı ve "Siz dönerseniz biz de döneriz" mealindeki ayetle Cuveyli'ye destek verdi.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komite, 14 Ağustos'ta Libya Başkanlık Konseyine "herhangi bir ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmaların ve mutabakat muhtıralarının askıya alınması" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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