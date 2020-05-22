Libya ordusu Trablus'un güneyinde önemli noktaları ele geçirdi
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Libya ordusu Trablus'un güneyinde önemli noktaları ele geçirdi

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde ilerleme kaydedildiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki önemli yerlerin ele geçirildiğini açıkladı.

Libya ordusu Trablus'un güneyinde önemli noktaları ele geçirdi
22.05.2020 16:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:09

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde ilerleme kaydedildiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki önemli yerlerin ele geçirildiğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, orduya bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerleme sağladı. Ordu güçleri, bölgede bazı önemli noktaları Hafter milislerinden geri aldı.

Orduya ait Savaş Medya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da hükümet güçlerinin Selahaddin'deki pasaport dairesi binasının tamamında ve Selahaddin eksenindeki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladığı belirtildi.

Libya ordusu 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nde kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki kasabaları da Hafter milislerinin elinden kurtarmaya başlamıştı.

Trablus'un güneyindeki Esabia kentinde dün kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizlediğini duyurmuştu.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" bildirmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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