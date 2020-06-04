Libya ordusu: Trablus'taki siviller, Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı
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Libya ordusu: Trablus'taki siviller, Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı

Libya ordusu, başkent Trablus'taki sivillerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarından büyük oranda kurtarıldığını duyurdu.

Libya ordusu: Trablus'taki siviller, Hafter milislerinin saldırılarından büyük oranda kurtarıldı
04.06.2020 00:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 00:59

Libya ordusu, başkent Trablus'taki sivillerin ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırılarından büyük oranda kurtarıldığını duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordunun, Uluslararası Trablus Havalimanı'nın ve kentin güneyindeki bölgelerin çoğunu kurtarmasının ardından Hafter milislerinin sivillere yönelik saldırı tehdidinin büyük oranda azaldığını söyledi.

Geçen aylarda Trablus'taki sivil yerleşim alanlarını hedef alan füze rampalarının kentin güneyindeki bölgelerde konuşlandığına işaret eden Mecai, Kasr bin Gaşir bölgesinin büyük kısmını ele geçirdiklerini ve aldıkları yenilgiler nedeniyle Hafter milislerinin Terhune kentine doğru çekilmesini beklediklerini kaydetti.

Mustafa el-Mecai, ikmal yollarının büyük kısmının hükümet güçlerinin elinde olmasından ötürü ilerleyen saatlerde Trablus'un güneyininin tamamen kurtarılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, Hafter milislerinin telsiz konuşmalarına da yer verildi.

Görüntülerde, havalimanında bulunan Hafter milislerine telsizle derhal güvenli bölgelere çekilmeleri talimatının geldiği duyuldu.

Libya ordusunun ilerleyişi sürüyor

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milisler karşısında son dönemde pek çok başarıya imza attı.

Libya ordusu, batı sahilinin tamamı, Trablus'un güneyindeki bölgeler ve ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nün ardından dün de Trablus Havalimanı'nı Hafter milislerinden kurtardığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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