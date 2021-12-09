Libya ordusu Terhune'deki "toplu mezarlar" olayına karışan bir kişiyi yakaladı - Haberler
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Libya ordusu Terhune'deki "toplu mezarlar" olayına karışan bir kişiyi yakaladı

Libya ordusu Terhune'deki
AA / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Libya ordusu, Terhune kentindeki "toplu mezarlar" olayına karıştığı suçlamasıyla aranan bir kişinin başkent Trablus'ta yakalandığını açıkladı.

Libya ordusu, Terhune kentindeki "toplu mezarlar" olayına karıştığı suçlamasıyla aranan bir kişinin başkent Trablus'ta yakalandığını açıkladı.

Libya ordusuna bağlı 444. Savaş Tugayı'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, zanlının yakalanması için Terör ve Organize Suçlarla Mücadele ve Caydırma Teşkilatı ile iş birliği halinde operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Trablus'ta düzenlenen operasyonda yakalanan Cuma Halife el-Haliki'nin insan kaçırma, cinayet ve toplu mezarlar olaylarına karışan "Kaniyat" adlı milis grubun mensubu olduğu ve Terhune'deki en önemli aranan kişiler arasında bulunduğu kaydedildi.

Libya makamları, Halife Hafter milislerinden 5 Haziran 2020'de kurtarılan Terhune ve çevresinde bugüne kadar 83 toplu mezara ve 250'yi aşkın cesede ulaştı.

Kentteki toplu mezarlardan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

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AA / Ali Semerci - Son Dakika Haberleri

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