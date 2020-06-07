Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi

Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi
07.06.2020 04:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 04:15

Libya Ordusu, kontrolü sağladığı Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kullandığı çok sayıda mayın bulunan bir depoyu ele geçirdi.

Öfke Volkanı Operasyonu sosyal paylaşım sitesinde yapılan açıklamada, başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter milislerinin kaçmadan önce Trablus'taki mescitlere, sivillere ait evlere ve yollara yerleştirmek için kullandığı çok sayıda mayın ve patlayıcının bulunduğu bir deponun ele geçirildiği belirtildi.

Libya Ordusu cuma günü, Terhune kentinin tamamen kontrolleri altına geçtiğini duyurmuş, Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari de yaptığı açıklamada kenti kaybettiklerini kabul etmişti.

Öte yandan Libya hükümeti, Hafter milislerinin mayın ve el yapımı patlayıcı yerleştirdikten sonra terk ettikleri bölgelerin tamamen güvenli hale getirilene dek sivil halka evlerine dönmemeleri çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı Haber
Elazığ'da, ABD'nin 50 yıl önce gönderdiği margarin yağlar, bir okulun çatı katından çıktı
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti Haber
Kadıköy Moda sahilinde korona tedbirlerini hiçe sayan onlarca kişinin müzik eşliğinde oynaması tepki çekti
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu Haber
16 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmene kocası kameralı tuzak kurdu
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı Haber
Şırnak'ta çocukların kavgasına aileleri de karıştı: 2 ölü, 11 yaralı
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı Haber
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle dün sadece 41 kişi hastanede tedavi altına alındı
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı Haber
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolara katılanlar koronavirüse yakalandı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Aleyna Çakır intihar mı etti yoksa cinayet kurbanı mı? Otopsi raporu yayınlandı
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
Çocuğunu görmek için intihar girişiminde bulunan babayı polis ikna etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
Darbeci Hafter'in sağ kolu Tümgeneral Madi, görevinden istifa etti
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
Otobüste maske takmayan kadın, diğer yolculara küfredip saldırdı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Sitenin eski yönetimiyle yeni yönetimi birbirine girdi: 5 yaralı
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini işler hale getirsin
Bakan Kurum'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na Riva Deresi yanıtı: Sayın Başkanımıza tavsiyemiz, arıtma tesislerini...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Adnan Menderes Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Anne Sirte Libya Haziran
Şu an buradasınız: Libya Ordusu, Terhune'de mayın deposu ele geçirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 04:18:26. #1.15#
title