Libya Ordusu, Şuveyrif bölgesinde Hafter'e bağlı silahlı konvoyda hareketlilik gözlendiğini bildirdi

Libya ordusu, Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

Libya ordusu, Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı bir konvoyda hareketlilik gözlendiğini duyurdu.

Öfke Volkanı Operasyon Odası Basın Merkezi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rus paralı askerlerinin desteğindeki savaş suçlusu Hafter'e bağlı silahlı araç konvoyunun doğu yönünde Şuveyrif bölgesi güzergahında harekete geçtiği gözlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, silahlı konvoyun 63 araç, cephane yüklü 3 tır, Alman yapımı bir nakliye aracında taşınan iki Rus hava savunma sistemi Pantsir S1'den oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, hareketliliğin ateşkesi bozucu ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite Toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında imzalanan anlaşmaya aykırı olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı