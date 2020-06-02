Libya Ordusu, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı
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Libya Ordusu, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerle girilen çatışmalarda, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresindeki bazı noktaları güvenli hale getirdiğini ve Trablus Havalimanı'na doğru ilerlediği duyurdu.

Libya Ordusu, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresinde kontrolü sağladı
02.06.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:57

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerle girilen çatışmalarda, stratejik Yermuk Askeri Kampı çevresindeki bazı noktaları güvenli hale getirdiğini ve Trablus Havalimanı'na doğru ilerlediği duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın sözcüsü Mustafa El-Mec'i, AA'ya yaptığı açıklamada, Libya ordusunun başkent Trablus'un güneyindeki Hallatat mevkisini kontrol altına almasının ardından Yermuk Askeri Kampı çevresinde güvenliği sağladığını kaydetti.

El-Mec'i, ordu birliklerinin başkent Trablus'un güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı çevresindeki Remle bölgesinde "önemli ilerleme kaydettiğini ve bölgede konuşlanmaya başladığını" belirtti.

Orduya bağlı hava unsurlarının Hafter milislerine karşı hava operasyonları düzenlediğini hatırlatan El-Mec'i, Trablus'un 50 kilometre güneyindeki Esabia ve 100 kilometre güneyindeki Giryan kentlerinde milislerin hedef alındığı aktardı.

Sözcü El-Mec'i ayrıca, Libya ordusu saflarındaki 7 askeri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarında kaybettiklerini açıkladı.

Başkentin güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor

BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusu ile darbeci Halife Hafter'e bağlı milisler arasında, Trablus Havalimanı çevresinin de dahil olduğu başkent Trablus'un güneyindeki bölgelerde şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza atmış, son olarak 25 Mayıs'ta başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırmıştı.

Başkentin güneyindeki bazı noktalardan geri çekilen Hafter milislerinin, yerleşim bölgelerindeki konut ve yollara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Ordu birlikleri, pazar günü Trablus Havalimanı'na doğru ilerleyişe geçmiş, havalimanı çevresindeki bazı bölgeleri milislerden arındırmıştı.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet sarmalına sürüklemişti. Bu süre zarfında pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yitirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 2019'da başkentteki havalimanını işgal etmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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