Libya ordusu, milislerden temizlediği Terhune vilayetini sivil yönetime devrediyor Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenlik mekanizmasını ordu birliklerinden devraldıklarını ve vilayetin güvenliğini hükümete bağlı emniyet güçlerinin...

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalinden kurtarılan Terhune vilayetinde güvenlik mekanizmasını ordu birliklerinden devraldıklarını ve vilayetin güvenliğini hükümete bağlı emniyet güçlerinin sağlayacağını belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Terhune ve Urban kentlerini Hafter milislerinden kurtaran Libya ordusunu tebrik eden Başağa, "Askeri vesayetin bitirilmesi yolunda gösterdikleri büyük kahramanlık ve fedakarlık dolayısıyla ordu güçlerimizi, şehit annelerimizi, gazilerimizi ve tüm Libyalıları kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Hafter milislerinden kurtarılan Terhune'de güvenliğin ordu birliklerinden devralınarak Libya hükümeti ve yerel sivil makamlarca sağlanacağını ifade eden Başağa, şunları kaydetti:

"Terhune'deki güvenlik mekanizmasını askerlerden devralan İçişleri Bakanlığına bağlı Terhune Emniyet Müdürlüğü, kentin güvenliğini Terhune Belediyesi Yürütme Konseyi ile koordineli şekilde sağlayacaktır. Yasaları uygulama, tüm suçluları yakalayıp adalet önüne çıkarma, insanların güvenliğini sağlama ve iş imkanlarını koruma konularında kararlıyız."

Hafter milislerini dün başkent Trablus'un il sınırlarının tamamından çıkardıklarını duyuran Libya ordusu, bu sabah da başkentin 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune vilayetinde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.

Son dönemde Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine bağlı ordu karşısında ağır yenilgiler alan ve ülkenin doğusunda işgal ettiği pek çok noktadan çıkarılan Hafter'e milisleri, Terhune ve Beni Velid'i de terk etmelerinin ardından ülkenin orta kesimlerindeki Cufra yönüne doğru çekilmişti.

Kaynak: AA