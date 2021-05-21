Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı
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Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı

Libya Ordusu, Hafter milislerinin yeniden ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

Orduya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı bir savaş uçağı ile bir helikopterin Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki El-Cufra semalarında uçtuğunun gözlemlendiği belirtildi.

Açıklamada, bunun 5+5 Ortak Askeri Komite'nin Cenevre'de yaptığı ateşkesin ihlali olduğu kaydedildi.

Basın Merkezinin açıklamasında, "Esed rejimiyle ilişkisi bulunduğu" gerekçesiyle ABD'nin yaptırım listesindeki "Cham Wings" isimli hava yolu şirketine ait yolcu uçaklarının, ateşkes anlaşmasının imzalandığı tarihten bu yana Suriye'den Hafter'e paralı asker taşımak için 67 uçuş gerçekleştirdiğinin gözlemlendiği ifade edildi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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