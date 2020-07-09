Libya ordusu Hafter milislerinin sivil yerleşimlere tuzakladığı mayınları sergiledi Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimlere tuzakladığı ve Libyalı ekiplerce etkisiz hale getirilen mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) sergiledi.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimlere tuzakladığı ve Libyalı ekiplerce etkisiz hale getirilen mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) sergiledi.

Trablus'taki El-Hadba Askeri Okulu'nda gerçekleştirilen sergiye, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed eş-Şerif, Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Ömer Muhammed er-Rutab, Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu ve bazı askeri yetkililer katıldı.

Genelkurmay Başkanı Şerif, burada yaptığı konuşmada, sivil alanlardaki patlayıcıların temizlenmesi sırasında hayatını kaybeden Libyalı mayın imha ekibinde yer alanlara Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi, mayın imha çalışmalarını sürdüren ekiplere de teşekkür etti.

Askeri Mühendislik Birimi Komutanı General Rutab ve Ordu Sözcüsü Kununu, AA muhabirine, Libyalı ekiplerin mayın temizleme çalışmaları ve ordunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü mücadele hakkında açıklamalarda bulundu.

Mayınlar, Rus Wagner paralı askerlerince tuzaklandı

General Rutab, sivil yerleşimlere tuzaklanan mayın ve EYP'lerin, Trablus'un güneyindeki Ayn Zara, Selahaddin ve Trablus Havaalanı bölgelerini kapsayan 600 kilometrekarelik geniş bir alanı kapsadığına dikkati çekti.

Bu patlayıcıların, Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerce tuzaklandığına işaret eden Rutab, şunları kaydetti:

"Daha önce Sirte'de terör örgütü DEAŞ'ın tuzakladığı patlayıcıları da bildiğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. DEAŞ saflarında doğu bölgelerinden yerel unsurlar vardı ve onların hangi yöntemleri kullandığını biliyorduk. Trablus'un güneyindekiler (patlayıcılar) ise oldukça gelişmiş ve komplike düzenekler. Bunlar Rus menşeli mühimmatlar ve DEAŞ unsurlarının yaptığı gibi yerel imkanlarla hazırlanmış değil. Buradakilerde de görüldüğü gibi mühimmatların üzerinde Rusya'da üretildiğine işaret eden ifadeler bulunuyor. Bu patlayıcı düzeneklerinin, yüksek teknik bilgiye sahip, oldukça profesyonel kişiler tarafından tuzaklandığını anlıyoruz. Libyalı unsurlar bu tür tekniklere sahip değil."

TSK'nın mayın imha ekiplerine teşekkür

Albay Kununu da Libya ordusunun amacının askeri vesayete karşı sivil devletin inşasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu süreçteki desteğine de değinen Kununu, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, Trablus'un güneyinde bu patlayıcıları tespit, imha ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor. Çünkü bu toprakların sahibi biziz. İsyancıyı (Halife Hafter) desteleyen ve onunla ittifaklar kuranların politikaları, imkanları ve tuzakları bizi etkilemeyecek. Güçlü olanlar bizleriz. Libya topraklarının tümünü kurtarıncaya, sivil ve çağdaş bir devlet inşa edinceye kadar geri adım atmayacağız. Askeri vesayete izin vermeyeceğiz. Kırmızı çizgilerimiz; şehitlerimizin kanı, devletin sivilliği, (2011) Şubat Devrimi ve hükümetimizin meşruiyetidir. Elbette dost Türkiye hükümetine de lojistik ve eğitim yardımlarının yanı sıra mayınların temizlenmesinde bize verdikleri desteklerden ötürü teşekkür etmeyi unutamayız. Bu yardımlar, ortak teknik çalışmalara dayanmaktadır ve uluslararası hukuka tamamen uygundur."

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Araştırma Merkezinin verilerine göre, Hafter güçlerinin tuzakladığı mayın ve EYP'ler nedeniyle son 47 günde meydana gelen 57 patlamada aralarında kadın ve çocukların da olduğu 50 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA