Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız

09.12.2020 05:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 05:38
Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlı olduklarını belirtti.

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Libyalılara karşı suç işleyenlerin yerinin diyalog masası değil mahkeme salonları olduğunu ifade etti.

"Libya ordusu, Birleşmiş Milletler'in (BM) öncülük ettiği ateşkese bağlıdır. Ancak Hafter milisleri Sirte'de ateşkesi en az 8 defa ihlal etmiştir ve halen paralı asker nakline ve askeri kamp kurmaya devam etmektedir." diyen Kununu, "savaş suçlusu" Hafter'in isminin geçtiği hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletleri (BM) ve Libya'da barış ve diyaloğu destekleyen ülkeleri uyarıyoruz; eğer savaş suçlusu Hafter dizginlenip umursamazlığının önüne geçilmezse 5+5 askeri anlaşmasından çekiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libyalı taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Temsilcisi Stephanie Williams, daha önce yaptığı açıklamada, Libya'da ateşkesi ihlal edenlere BM tarafından yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

İlgili Haberler

Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti
Hafter'in ABD'deki dikkat çeken serveti
- Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi
- Azerbaycan ordusu Laçın'a girdi
Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi
Azerbaycan ordusu 28 yıldır işgal altındaki Laçın'a girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Ebru Şallı Demet Akalın Haluk Bilginer
Spor Samatta Ersun Yanal Mbaye Diagne Ali Palabıyık Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Aralık Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Libya ordusu: Hafter milislerinin ihlallerine rağmen ateşkese bağlıyız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 05:39:07. #1.14#
title