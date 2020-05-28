Libya ordusu, Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor
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Libya ordusu, Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor

Libya ordusu, Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinden kaçarken kurdukları bubi tuzaklarını ve yerleştirdikleri mayınları temizliyor.

Libya ordusu, Hafter milislerinin geride bıraktığı tuzaklar ve mayınları temizliyor
28.05.2020 15:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 16:04

Libya ordusu, Halife Hafter milislerinin başkent Trablus'un güneyinden kaçarken kurdukları bubi tuzaklarını ve yerleştirdikleri mayınları temizliyor.

Libya ordusu mayın ve patlayıcı madde uzmanlarının yerel ve uluslararası medyaya yaptıkları açıklamaya göre bölgede tank, zırhlı araç ve insanları hedef alacak her çeşit mayın ve bubi tuzaklarının yanı sıra uzaktan kumanda edilebilen patlayıcılar da bulundu.

En fazla mayın ve patlayıcının Libya ordusu ve Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı başkentin güneyindeki Salahaddin ve Ayn Zara bölgelerinde tespit edildiği ve etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Libya hükümet yetkilileri Hafter milislerinden kurtarılan bölgelerde evleri bulunan vatandaşlara çağrı yaparak, arama ve tarama faaliyetleri tamamlanmadan, ikinci bir duyuruya kadar evlerine dönmemelerini istedi.

Libya ordusunun, 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri almasının ardından başkentin güney bölgelerindeki milisler de kaçmıştı.

Başkentin güneydoğusundaki Terhune ve Beni Velid bölgelerine doğru kaçan milisler, işgal ettikleri sivil yaşam alanlarından çekilirken arkalarında bubi tuzakları ve yerleştirilmiş mayınlar bırakmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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