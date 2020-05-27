Libya ordusu, Hafter milislerinin 10 silahlı aracını imha etti
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Libya ordusu, Hafter milislerinin 10 silahlı aracını imha etti

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 silahlı aracını başkentin güneyinde imha ettiğini ve Kazirma ve Ehya el-Berriye cephelerinde "önemli bir bölgeyi" milislerden arındırdıklarını duyurdu.

Libya ordusu, Hafter milislerinin 10 silahlı aracını imha etti
27.05.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.05.2020 23:41

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin 10 silahlı aracını başkentin güneyinde imha ettiğini ve Kazirma ve Ehya el-Berriye cephelerinde "önemli bir bölgeyi" milislerden arındırdıklarını duyurdu.

Libya Ordusu Resmi Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordu birliklerinin Hafter milislerine ait 10 silahlı aracı imha ettiğini belirtti.

Kununu, başkentin güneyindeki Kazirma ve Ehya el-Berriye cephelerinde "önemli bir bölgeyi" milislerden arındırdıklarını bildirdi.

Libya hükümetinin son zamanlardaki askeri başarıları

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındıran ordu birlikleri, Selahaddin, El-Meşru eksenlerinde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti. Son günlerde başkentteki cephelerden çekilen paralı askerleri taşıyan çok sayıda araç konvoyu basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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