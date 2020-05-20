Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı
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Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya ordusu, Hafter milislerine ait bir HSS'yi imha ettiklerini açıkladı
20.05.2020 04:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 04:44

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Terhune kentindeki Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiklerini açıkladı.

Libya Ordusu'nun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya ordusuna ait silahlı insansız hava aracının (SİHA), Terhune kentinde Hafter milislerine BAE'nin temin ettiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini imha ettiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada ve yerel basında Libya ordusuna ait SİHA'nın bir hangarın içini vurduğu görüntüler paylaşıldı.

Libya ordusu, ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü'nü Hafter milislerinden geri almasının ardından, üste milislere BAE'nin temin ettiği aynı tipte bir hava savunma sistemini ele geçirdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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