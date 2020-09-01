Libya ordusu: "Hafter milisleri Sirte'ye girişi engelliyor"
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Libya ordusu: "Hafter milisleri Sirte'ye girişi engelliyor"

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin kuzeyindeki Sirte kentine girişi engellediği ve burada bir bölgeyi kapattığını duyurdu.

Libya ordusu:
01.09.2020 02:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 02:50

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, ülkenin kuzeyindeki Sirte kentine girişi engellediği ve burada bir bölgeyi kapattığını duyurdu.

Orduya bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, yerel basına yaptığı açıklamada, "Hafter milisleri, Sirte'nin doğusundaki Erbain bölgesini kapattı, araçların ve insaların girişine izin vermiyor." dedi.

Dırah, "milislerin, doğudan ve diğer bölgelerden gelenlerin Sirte'ye girişini engellediğini" ifade etti.

Libya ordusu, 27 Ağustos'ta, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin ateşkesi ihlal ederek Sirte'nin batısındaki ordu birliklerine füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.

Kaynak: AA

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