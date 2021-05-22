Libya ordusu: Hafter milisleri El-Cufra'da bir vatandaşı öldürdü
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Libya ordusu: Hafter milisleri El-Cufra'da bir vatandaşı öldürdü

Libya ordusu: Hafter milisleri El-Cufra'da bir vatandaşı öldürdü
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, El-Cufra'ya bağlı Sevkene kentinde bir kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, El-Cufra'ya bağlı Sevkene kentinde bir kişiyi öldürdüğünü duyurdu.

Libya Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerine ait 128. tugayın 77. bölüğü mensuplarınca, Sukne'de Ali Muhammed Cuma isimli gencin öldürüldüğünü belirtti.

Dırah, Sukne'de durumun çok gergin olduğunu ve bölgede insanların toplanmaya başladığını kaydetti.

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının ateşkesi ihlal ettiğini duyurmuştu.

Orduya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter'e bağlı bir savaş uçağı ile bir helikopterin Trablus'un 600 kilometre güneydoğusundaki El-Cufra semalarında uçtuğunun gözlemlendiği belirtilmişti.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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