Libya ordusu: Hafter'in paralı askerleri ülkeyi terk etmeden Sirte-Misrata yolu açılmayacak
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Libya ordusu: Hafter'in paralı askerleri ülkeyi terk etmeden Sirte-Misrata yolu açılmayacak

04.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:16
Libya ordusu: Hafter'in paralı askerleri ülkeyi terk etmeden Sirte-Misrata yolu açılmayacak

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerler ülkeyi terk etmeden, Sirte-Misrata yolunun açılmayacağını duyurdu.

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı paralı askerler ülkeyi terk etmeden, Sirte-Misrata yolunun açılmayacağını duyurdu.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki taraflar arasında devam eden 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri kapsamında Sirte-Misrata yolunun açılacağı iddialarını reddederek, öncelikle Hafter'e bağlı yabancı paralı askerlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti.

Yabancı paralı askerler ayrılmadan ülkenin doğusu ile batısı arasındaki yolun açılması için talimat vermeyeceklerini söyleyen Dırah, "Paralı askerlerin geri çekilmesini öngören Cenevre (ateşkes) anlaşmasının hükümlerinin uygulanması çağrımızı yineliyoruz." dedi.

Libya krizinin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda yürütülen diyalog görüşmeleri kapsamında tarafları temsilen 5+5 Ortak Askeri Komitesi kurulmuş ve 12 Ekim 2020'de Cenevre'de ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ateşkes anlaşması, Libya'daki tüm yabancı paralı savaşçıların üç ay içinde ülkeden ayrılmasını da içeriyor.

Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Sirte ve doğusu Hafter'in elinde bulunurken, bu kentin batısını BM nezdindeki meşru hükümete bağlı Libya ordusu kontrol ediyor.

Hafter saflarında, başta Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerler olmak üzere, Sudanlı "Cancavid" milisleri ile Çadlı ve Suriyeli binlerce paralı savaşçı bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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