Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı
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Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) imha edildiği görüntüleri yayımladı.

Libya ordusu Hafter'in hava savunma sistemlerinin SİHA'larla vurulma görüntülerini paylaştı
20.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:58

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından temin edilen Rus yapımı hava savunma sistemlerinin, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) imha edildiği görüntüleri yayımladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminin paylaştığı görüntülerde, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune kentinde bir hava savunma sisteminin SİHA'lar ile vurulma anları yer aldı.

Ayrıca, Terhune kentinde briket bir yapının SİHA tarafından hedef alındığı, vurulan bu noktadan dışa doğru patlamalar gerçekleştiği dikkati çekti.

Görüntülerde, Sirte'nin güneyindeki Vişke bölgesinde de bir Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminin manevra yaparken SİHA tarafından imha edildiği görüldü.

Son 24 saatte 5 hava savunma sistemi imha edildi

Libya ordusu, son 24 saatte SİHA'lar ve topçu birliklerinin, Terhune'de 3, Vişke bölgesinde bir ve başkentin güneyinde de bir olmak üzere, toplam 5 Pantsir hava savunma sistemini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Son dönemde Hafter milislerine karşı askeri alanda pek çok başarı elde eden Libya ordusu, birkaç gün önce de ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü milislerden kurtarmıştı.

Askeri başarılarla eş zamanlı olarak Libya'nın batısındaki bazı kent ve beldeler, Hafter milislerine karşı Libya hükümetinin yanında yer aldıkları yönünde açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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