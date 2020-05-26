Libya Ordusu, çekilen paralı askerlerin görüntülerini yayınladı Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Libya Ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarındaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e mensup paralı askerlerin başkentteki cephelerden çekilişleri ve Beni Velid kentindeki havalimanına gelişleri sırasında kaydedilen görüntüleri paylaştı.

Libya Ordusunun yürüttüğü "Öfke Volkanı Operasyonu" basın birimi, başkent Trablus'taki cephelerde Hafter saflarında savaşan Wagner'e mensup paralı askerlerin Beni Velid kentine hareket ettiği görüntülerini servis etti.

Görüntülerde, çok sayıda askeri kıyafetler giyen silahlı unsurların sivil kamyonetlerin arkasında taşındığı dikkati çekerken, askeri araçların yanı sıra ambulansların da konvoyda bulunduğu görüldü.

Libya hükümetinin son zamanlardaki askeri başarıları

Libya Ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırdı.

Ordu birlikleri, başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Libya Ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti.

Wagner, Hafter için savaşıyordu

Hafter milislerinin, başkentin güneyindeki geri çekildiği cephelerde yerleşim bölgelerine çok sayıda patlayıcı tuzakladığı ortaya çıkmıştı.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, BM raporlarına göre yaklaşık binden fazla paralı askeriyle Trablus'un sıcak cephe hatlarında Hafter için savaşıyordu.

Libya hükümeti, Trablus'un güneyindeki cephelerde ele geçirdikleri bir yabancı paralı askerin cesedine ilişkin soruşturma başlattıklarını, tahkikatın sonuçlarını uluslararası toplumla paylaşacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA