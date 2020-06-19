Libya ordusu asayiş operasyonlarına devam ediyor
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Libya ordusu asayiş operasyonlarına devam ediyor

Libya ordusuna bağlı birlikler, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtardığı kentler ve bölgelerde asayiş operasyonlarına hız verdi.

Libya ordusu asayiş operasyonlarına devam ediyor
19.06.2020 14:51 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:54

Libya ordusuna bağlı birlikler, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtardığı kentler ve bölgelerde asayiş operasyonlarına hız verdi.

Libya ordusuna bağlı Batı Bölgeleri Ortak Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, "Petrol ülkesinde Libyalı vatandaşlar, kilometrelerce uzunlukta akaryakıt kuyruklarında beklerken, ülkenin batısında petrol kaçakçılığı yapan çetelere baskın düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, suçluları adalete teslim etmek için söz konusu operasyonların devam edeceği vurgulandı.

Hafter milislerinin, patlayıcı madde deposu bulundu

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetinde patlayıcı madde deposu bulundu.

Depoda bulunan, 200 varil kimyasal madde ve patlayıcı yapımında kullanılan diğer teçhizatın ele geçirildiği bilgisi paylaşılırken, başka detay verilmedi.

Libya hükümeti, son dönemde başta Trablus il idari sınırının tamamı olmak üzere Terhune vilayeti ve diğer bölgeleri Hafter'e bağlı milislerden geri almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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