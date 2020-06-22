Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sözlerine tepki
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Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sözlerine tepki

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Libya Ordu Sözcüsü Kununu'dan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin sözlerine tepki
22.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:48

Libya Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında Kununu, "Kulağımızın birinden girip diğerinden çıkan açıklamalar yapanlara, vakitlerini boşa harcamamalarını ve dikkatlerini ülkelerindeki teröre vermelerini tavsiye diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Terör örgütü DAEŞ'i ortaya çıktığı bölgenin dışında ilk bitirenlerin Libya ordusuna bağlı "Bunyan el-Mersus" birliklerinde görev yapan kahramanlar olduğunu kaydeden Kununu, "Kimse bize ders vermeye kalkmasın" ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi geçen cumartesi günü, Libya sınırı yakınlarındaki Hava Kuvvetleri birliklerini ziyareti sırasında, "Mısır ordusunun, gerek duyulması halinde ülke sınırları dışında askeri bir görevde bulunabileceği" mesajını vermişti.

Libya'daki kabileleri ve aşiretleri eğitip silahlandıracaklarını belirten Sisi, "Sirte ve Cufra kırmızı çizgidir. Libya'yı Libyalılardan başkası savunmayacaktır. Yardım etmeye ve destek vermeye hazırız. Sınırlarımız içinde veya gerekirse sınırlarımızın dışında herhangi bir görevi yerine getirmek için hazırlıklı olun." demişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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