Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de üç kabir daha bulundu - Haberler
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Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de üç kabir daha bulundu

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Libya'nın

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde üç mezar daha bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde üç mezar daha bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen arama çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Kuruma bağlı arama ekiplerinin Terhune'nin El-Abdeli yolu olarak bilinen mevkide 3 mezar alanı daha tespit ettiği aktarılan açıklamada, mezarların içindeki cesetlerin çıkarılması işlemine yarın başlanacağı kaydedildi.

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberler i gelirken tespit edilen mezar sayısı 83'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 248 cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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