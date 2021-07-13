Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu
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Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu

Libya'nın toplu mezarlar kenti Terhune'de üç ceset daha bulundu
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libya'nın Terhune kentinde kazı çalışmalarının devam ettiği toplu mezarlardan üç ceset daha çıkarıldı.

Libya'nın Terhune kentinde kazı çalışmalarının devam ettiği toplu mezarlardan üç ceset daha çıkarıldı.

Libya Kayıpları Arama ve Kurtarma Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'deki toplu mezarlarda yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, şehrin kırsal bölgesinde 7 Temmuz'da tespit edilen iki mezardan 3 cesedin çıkarıldığı, alandaki kazı çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kurumun verilerine göre, ülke genelinde kayıp kişi sayısı 3 bin 650 olarak kaydedilirken, bu kayıpların 350'si de Terhune'den.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi Haziran 2020'de kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 110'un üzerinde cesede ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmiş ve soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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