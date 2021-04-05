Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de iki kabir daha bulundu
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Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de iki kabir daha bulundu

Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel
Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de iki kabir daha bulundu

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde iki mezar daha bulunduğunu duyurdu.

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Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde iki mezar daha bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun Facebook hesabından yapılan açıklamada, yürüttükleri çalışmalarla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Terhune'nin kırsal bölgesinde yeni iki mezar tespit edildiği belirtilen açıklamada, alanda toplu mezar bulunup bulunmadığına ilişkin kazı çalışmalarının sürdürüldüğü aktarıldı.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yi 2020 Haziran'ında kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar 100'ün üzerinde cesede ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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