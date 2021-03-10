Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de bir kabir daha bulundu

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bir mezar daha bulunduğunu açıkladı.

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde bir mezar daha bulunduğunu açıkladı.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun medya sorumlusu Abdulaziz Caferi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde yeni bir mezar bulunduğunu belirtti.

Mezardan çıkan ceset sayısının henüz belirlenemediğini aktaran Caferi, arama ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Libya ordusunun, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'yı 2020 Haziran'ında kurtarmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar en az 110 cesede ulaştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 22 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Moussa