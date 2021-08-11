Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 9 ceset kalıntısı bulundu
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Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 9 ceset kalıntısı bulundu

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 9 ceset kalıntısı bulundu
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldığını duyurdu.

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen yeni bir toplu mezardan 9 ceset kalıntısının çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda dün bir toplu mezar daha tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu toplu mezardan 9 cesede ait kalıntıların çıkarıldığı, cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarla, son bir haftada 2 mezar bulunmuş oldu.

Başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 56'yı buldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 140'ın üzerinde cesede ulaştı.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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