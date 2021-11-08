Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 6 ceset daha bulundu - Haberler
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Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 6 ceset daha bulundu

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel
Libya'nın

Libya hükümeti Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlardan 6 ceset daha çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümeti Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentindeki toplu mezarlardan 6 ceset daha çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, arama ekiplerinin Terhune'deki çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin bir toplu mezar ile iki ayrı mezardan kimliği henüz belirlenemeyen 6 ceset çıkardığı ifade edildi.

Cesetlerin Terhune'nin El-Abdeli yolu üzerindeki El-Kabine olarak bilinen mevkide bulunduğu aktarıldı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, dün de Terhune'de 3 mezar bulunduğunu duyurmuştu.

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberler i gelirken tespit edilen mezar sayısı 83'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda 250'yi aşkın cesede ulaşırken bunlardan yaklaşık 70'inin kimliği belirlendi.

Kentteki toplu mezarlardan Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, halihazırda kendilerinde kayıtlı 3 bin 650 kayıp olduğunu belirtiyor.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Son Dakika Haberleri
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