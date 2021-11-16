Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 2 kabir daha bulundu - Haberler
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Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 2 kabir daha bulundu

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Libya'nın

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 kabir daha bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümeti, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 kabir daha bulunduğunu duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, arama ekiplerinin Terhune'de iki ayrı mevkide 2 mezar daha tespit ettiği aktarıldı.

Söz konusu mezarlardaki cesetlerin çıkarılması işlemine ise yarın başlanacağı kaydedildi.

Hafter milislerinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinden sık sık yeni cesetler çıkarıldığı haberler i gelirken tespit edilen mezar sayısı 85'e ulaştı.

Libya makamları, Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şimdiye kadar 250'yi aşkın cesede ulaştı. Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

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AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri

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