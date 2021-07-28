Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 12 ceset daha bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 12 ceset daha bulundu

Libya'nın 'toplu mezarlar kenti' Terhune'de 12 ceset daha bulundu
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen iki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldığını duyurdu.

Libyalı yetkililer, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde tespit edilen iki toplu mezardan 12 ceset çıkarıldığını duyurdu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kentteki bir tarım arazisinde yapılan kazılarda iki ayrı noktada toplu mezar tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu toplu mezarların birinden 2, diğerinden de 10 ceset çıkarıldığı aktarılırken, cesetlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Tespit edilen bu yeni toplu mezarlarla birlikte başkent Trablus'un banliyöleri ve Hafter milislerinin elinden kurtarıldığı 5 Haziran 2020'den bu yana Terhune kentinde tespit edilen toplu mezar sayısı 54'e ulaşmış oldu.

Libya makamları, Terhune kenti ve çevresinde bulunan toplu mezarlarda şu ana kadar 125'in üzerinde cesede ulaştı.

Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu, 13 Temmuz'da yaptığı açıklamada Terhune kentinde bulunan iki toplu mezardan 3 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
Bylock'un lisans sahibi David Keynes'in, Haziran ayında geldiği İstanbul'da tutuklandığı ortaya çıktı
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olduğu ve sevk edildiği...
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe
Spor Can Bartu Roger Schmidt Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Libya'nın "toplu mezarlar kenti" Terhune'de 12 ceset daha bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 17:37:40. #1.16#

title